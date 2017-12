Locais de prova do Enem poderão ser consultados a partir desta 4ª

Os candidatos inscritos no Enem podem consultar a partir desta quarta-feira, 10, os locais em que farão as provas este ano, por meio dos cartões de confirmação que serão publicados no site http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem. O documento também será distribuído pelos Correios, com previsão de entrega no endereço informado pelo participante até 26 de outubro.

Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela prova, se o candidato não receber o cartão em casa e não conseguir imprimir o documento por meio do site pode perguntar seu local de exame aos atendentes do telefone 0800 616161. A ligação só pode ser feita de telefone fixo ou público.

Para acessar o cartão no site do Enem, é preciso informar o número do CPF e a senha cadastrada no momento da inscrição. A senha pode ser recuperada no próprio site. Cerca de 5,7 milhões de estudantes devem fazer as provas nos dias 3 e 4 de novembro.

O cartão de confirmação deve ser levado nos dias de prova, juntamente com um documento oficial com foto, como carteira de identidade ou de motorista. Os dados que o compõem são: número de inscrição; data, hora e local das provas; indicação do atendimento diferenciado ou do atendimento específico solicitado, e língua estrangeira escolhida pelo estudante.

Os candidatos que solicitaram atendimento especial podem saber como será a aplicação de suas provas no mesmo site, por meio de uma nota técnica que traz orientações aos participantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou mobilidade reduzida. Esses estudantes poderão contar com tempo adicional, durante o exame, de 60 minutos, dependendo do tipo e do grau de suas deficiências. Ao todo, 28,3 mil candidatos com deficiência solicitaram atendimento especial este ano.

Pelo calendário do Inep, no dia 3 de novembro serão aplicadas as provas de Ciências Humanas e de Ciências da Natureza. No dia 4 os candidatos farão as provas de Linguagens e Códigos de matemática, além da redação. O gabarito deve ser divulgado em 7 de novembro e os resultados, no dia 28 do mesmo mês.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho dos estudantes ao fim do ensino médio e é utilizado como mecanismo de seleção para ingresso no ensino superior.