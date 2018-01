Locais de prova do Enem já estão disponíveis para consulta

SÃO PAULO - A consulta aos locais de aplicação de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2016 já está disponível para os candidatos. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela aplicação da prova, disponibilizou a consulta na tarde desta quarta-feira, 19.

A verificação dos cartões de confirmação com essas informações é de responsabilidade dos inscritos é pode ser realizada na internet. O Inep também encaminhará, por SMS e email, um aviso de que os cartões já podem ser acessados. Além disso, a cada três dias, novos lembretes serão enviados, por esses mesmos canais de comunicação, para todos que ainda não tenham verificado seus locais de prova.

De acordo com o instituto, o objetivo é "garantir a tranquilidade" dos participantes para que saibam com antecedência e possam visitar o local da prova, antes da data do exame que será nos dias 5 e 6 de novembro.

O Enem será aplicado em 1.727 municípios e no Distrito Federal. Os locais de provas são selecionados pelas instituições aplicadoras e englobam um universo de aproximadamente 17 mil estabelecimentos. Cada um é visitado previamente pelos coordenadores de local para verificação da infraestrutura necessária para a aplicação.

Todos os inscritos já estão devidamente alocados, segundo o Inep. Porém, alguns desses locais de prova precisaram iniciar processo de reforma ou tiveram suas instalações comprometidas devido a fenômenos naturais. Por esse motivo, serão substituídos. Portanto, os participantes cuja previsão era fazer as provas nesses locais de prova serão realocados para outros e terão seus cartões de confirmação atualizados.

Segurança. Segundo o Inep, neste ano haverá a coleta do dado biométrico de todos os participantes nos dois dias de provas. A verificação será feita individualmente pelo chefe de sala depois do início das provas.