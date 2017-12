Locais de prova da 2ª fase da Fuvest e da Unicamp podem ter mudado

Os candidatos aprovados para a 2ª fase da Fuvest, que acontecerá nos dias 3, 4 e 5 de janeiro; e da Unicamp, nos dias 10 a 13 de janeiro, devem ficar atentos aos locais em que farão as provas. De acordo com as instituições responsáveis pelos exames, os inscritos poderão ser realocados em lugares diferentes dos que fizeram as provas da 1ª fase. Confira: Locais de prova da 2ª fase da Fuvest Locais de prova da 2ª fase da Unicamp É recomendável que os estudantes verifiquem com antecedência onde farão os exames e façam o trajeto alguns dias antes para cronometrar o tempo de deslocamento. Os portões dos locais de prova da Fuvest 2010 abrem às 12h30 e fecham às 13 horas. Na Unicamp eles abrem às 13 horas e fecham às 13h45. Na Unicamp, além dos locais, também há mudança de cidade em três casos: os candidatos que fizeram a primeira fase em Sumaré e Valinhos farão a segunda fase em Campinas; aqueles que fizeram a primeira fase em São Bernardo do Campo farão a segunda em Santo André. Leia mais: Fuvest e Unicamp terão 50 mil candidatos na 2ª fase dos vestibulares Professores dão dicas para a 2ª fase Vestibulandos dizem que agora é hora de relaxar Livro de professor da Unesp reúne dicas para redação em vestibulares Entenda o que causa o 'branco' na hora do vestibular Na Fuvest, olho em biologia e geografia Médicos criticam Fuvest pela troca de disciplinas na 2ª fase USP volta atrás e Medicina em São Paulo não terá geografia como específica