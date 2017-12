Livro didático tem erros de grafia de Estados brasileiros

Atualizada às 22h13

CAMPINAS - "Ácre", "Minas Gertais" e "Espíritu Santo" estão entre os Estados brasileiros, segundo um livro didático distribuído a estudantes da rede municipal de ensino de Jundiaí, no interior paulista. Na obra, o mapa do Brasil também não mostra onde está o Distrito Federal e não nomeia os Estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe.

Os erros do livro didático da coleção Projeto Ciranda, do Grupo Mathema, foram descobertos nesta semana por um menino de 7 anos, filho da auxiliar administrativa Vanessa Marques. O mapa faz parte de um capítulo sobre povos indígenas e o mapa do Brasil mostraria todos os Estados e a localização de algumas tribos.

"Ele notou e me disse que os nomes estavam escritos de forma errada. Folheei o livro para ver se não se tratava de alguma brincadeira do tipo ‘pegadinha’ ou outra forma utilizada para despertar a atenção das crianças, mas não se tratava disso: era erro mesmo", conta a auxiliar administrativa. "Como é possível haver erros crassos assim em um material elaborado para ensinar as crianças em uma fase crucial de seu processo de alfabetização?", questiona Vanessa.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Recolhimento. A Secretaria Municipal de Educação informou que já notificou a editora responsável pela publicação. Segundo a administração municipal, o Grumo Mathema assumiu a responsabilidade pela falha e se comprometeu a corrigir os erros e fazer nova impressão para que as páginas sejam substituídas nos próximos dias.

Ainda de acordo com a secretaria, os professores da rede municipal estão sendo orientados para que façam a substituição do material.

Segundo Kátia Stocco Smole, coordenadora da Mathema e doutora em Educação com área de concentração em ensino de Ciências e Matemática, as correções no mapa já foram feitas e a substituição das páginas com erros em todo o material distribuído na rede de ensino de Jundiaí deve ocorrer até amanhã.

Uniformes. A mãe do garoto comenta também que, além do erro no livro, os uniformes que a prefeitura deveria ter distribuído aos alunos da rede municipal no início das aulas ainda não chegaram.

Em relação a isso, a Secretaria Municipal de Educação esclarece que os kits estão previstos para chegar às escolas da rede a partir do dia 22 deste mês.