Livre escolha no ensino médio atrai, mas jovens cobram diálogo

O Senado Federal aprovou, na noite desta quarta-feira, 9, a medida provisória (MP) que reforma o ensino médio. O texto agora segue para a sanção presidencial e flexibiliza a carga horária, permitindo que o aluno escolha parte das disciplinas. A proposta é a primeira reforma do governo Michel Temer a ser aprovada no Congresso, após polêmicas quanto a disciplinas obrigatórias, como Artes e Educação Física, e falta de uma discussão maior com a sociedade.

Luana Siqueira dos Santos, de 16 anos, está no 3.º ano na Escola Estadual Zuleika de Barros, na Pompeia, zona oeste paulistana. Ela disse ser contrária à reforma por não ter sido discutida com os alunos e ainda deixar muitas dúvidas. “Mudaram todo o ensino sem ouvir quem vai ser de fato afetado com a mudança. A escola precisa mudar, porque hoje ela não é atraente, mas não acho que essa reforma era o que precisávamos”, disse.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Luana, os estudantes gostariam de ter aulas nas quais pudessem participar mais. “O que adianta escolhermos qual área vamos seguir se as aulas vão continuar da mesma maneira? O problema não está nas matérias, mas na maneira como o ensino é dado”, ressaltou. “É interessante estudar aquilo que mais te interessa, mas nós precisamos saber muito mais do que só o que queremos. Acho que muito jovem pode deixar de descobrir matérias que mais tarde gostaria e não vai ter oportunidade.”

Adriano Adoni, de 16 anos, estudante do Colégio Bandeirantes, na zona sul de São Paulo, destacou a importância de aumentar a carga horária e permitir que os adolescentes escolham a área de estudo. “Sempre invejei os alunos de países como os Estados Unidos e Canadá por terem a opção de montar o próprio currículo, em vez de ter 12 matérias obrigatórias.”

Para ele, o incentivo para a trajetória profissionalizante também é muito positivo. “Minha perspectiva é de um jovem de classe média alta, mas imagino que para o aluno de escola pública, que quer trabalhar para ajudar a família, ficar horas estudando algumas matérias não faz sentido.”