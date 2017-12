Lista de espera do Sisu será divulgada na segunda-feira

O Ministério da Educação encerrou as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada do segundo semestre e, a partir de segunda-feira, 19, os candidatos que manifestaram interesse em fazer parte da lista de espera do sistema poderão entrar em contato com as instituições em que se inscreveram para se informar sobre sua posição na lista.

As instituições que participaram do Sisu do meio do ano têm liberdade para decidir sobre a utilização da lista de espera para convocação de candidatos.

O sistema ofereceu 16,5 mil vagas para cursos presenciais em 15 universidades federais, duas estaduais, 17 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e um centro federal de educação tecnológica.