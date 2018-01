Lista de aprovados no Sisu sai dia 24

O Ministério da Educação (MEC) divulgou o novo calendário do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), após decisão judicial que determinou o funcionamento do site para disputar vagas em instituições de ensino superior até as 23h59 de quinta-feira, 20. O Sisu do primeiro semestre tem 83.125 vagas.

Confira as novas datas:

Primeira chamada

Resultado - 24 de janeiro

Matrícula dos candidatos selecionados - 27, 28 e 31 de janeiro

Segunda chamada

Resultado - 4 de fevereiro

Matrícula dos candidatos selecionados - 8 e 9 de fevereiro

Terceira chamada

Resultado - 13 de fevereiro

Matrícula dos candidatos selecionados - 15 e 16 de fevereiro

Lista de espera

Declaração de interesse em participar da lista - 13 a 17 de fevereiro

Entre os cursos com vagas disponíveis, estão bacharelados, licenciaturas e superiores de tecnologia. Participam desta edição do Sisu 39 universidades federais, 38 institutos federais, 5 universidades estaduais, além de uma escola nacional.

Podem participar da seleção os candidatos que prestaram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2010.