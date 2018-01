Lista de alunos do Enade que receberão bolsa de pós-graduação está na internet

BRASÍLIA - A lista com os alunos que obtiveram as melhores notas no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2007 e 2008 e, por essa razão, vão poder receber bolsas de estudo em cursos de pós-graduação (mestrado ou doutorado) já está disponível no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep). No total, 48 estudantes foram contemplados.

Os estudantes têm prazo de um ano para ingressar em programas de pós-graduação oferecidos por instituições de ensino superior e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

Os selecionados precisam passar pelo processo seletivo regular, organizado pelas instituições, para os cursos de mestrado e doutorado. Depois de aprovados, deverão apresentar cópia do boletim de desempenho do estudante emitido pelo Inep para conseguir o benefício.

A bolsa será paga pela Capes e terá o valor de R$ 1,2 mil para mestrado (com prazo máximo de 24 meses duração) e de R$ 1,8 mil para o doutorado (com duração de até 48 meses).