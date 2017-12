Linha de frente no combate à ditadura, PUC-SP oferece graduações com foco social

Fundada em 1946, a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) militou na linha de frente do combate à ditadura militar, nos anos 1970. A atuação durante o período fez com que a instituição ficasse marcada por aquele que seria seu principal diferencial: a preocupação social e o foco no desenvolvimento humano.

O curso de Filosofia da universidade é direcionado a esses valores. Criado há mais de cem anos, como parte da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de São Bento – que mais tarde se vincularia à Faculdade Paulista de Direito, formando a PUC –, é o mais antigo curso em atividade no País.

Segundo a Pró-reitoria de Graduação, o programa é voltado à adequação da tradição de cultura filosófica e científica aos dilemas e questões da modernidade, com base em princípios “éticos humanistas” e na “sensibilidade política e compromisso social”.

Com corpo docente internacional, o curso contempla a diversidade de pesquisa, além das tradições filosóficas belga, francesa e alemã, se aprofundando em outras culturas, como as do Uruguai, Chile e Argentina.

Os mesmos valores estão presentes em cursos de outras áreas, como o de Fisioterapia que, além da formação específica, valoriza a bagagem humanista.

Preparando profissionais para atuar em diferentes níveis de atenção à saúde, o curso oferece um currículo integrado ao de Fonoaudiologia, articulando conhecimentos das duas áreas e priorizando uma formação ampla, desenvolvendo o “espírito humano e investigativo”.

Depoimento: Barbarah Carvalho, fisioterapeuta

“O principal diferencial do curso de Fisioterapia é a compreensão humanística da saúde – que é uma área que costuma ser muito instrumental e esquece da complexidade do ser humano. Na PUC, somos sempre incentivados a pesquisar e a maior parte dos alunos faz iniciação científica. Também praticamos dentro da própria universidade, fazendo oficinas de pilates, massagem e avaliações posturais para alunos de outros cursos.”

