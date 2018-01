Ligada ao PSDB, Maria Inês Fini é a nova presidente do Inep

BRASÍLIA - Ligada ao PSDB, a educadora Maria Inês Fini será nomeada a nova presidente do Instituto Nacional de Estudas e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A escolhida do ministro Mendonça Filho (DEM) substitui Luiz Roberto Liza Curi, que, durante a gestão de Aloizio Mercadante, presidiu o órgão responsável pela aplicação do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

Esta será a segunda passagem da docente da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) pelo Inep - a primeira foi durante o governo Fernando Henrique Cardoso (PSDB).

Doutora em educação, pedagoga e pesquisadora em Psicologia da Educação, a professora exerceu o cargo de Diretora de Avaliação para Certificação de Competências e foi uma das responsáveis, segundo seu próprio currículo, pela criação e implementação do Enem e do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

O convite a Maria Inês Fini atende a um pedido do presidente em exercício, Michel Temer (PMDB), para nomear mulheres para postos do segundo escalão do governo, frente às críticas de pouca representatividade feminina nos cargos federais.

A secretária-executiva também será uma mulher: Maria Helena Guimarães de Castro, socióloga, também professora da Unicamp e coordenadora da área de Educação do programa de governo do senador Aécio Neves (PSDB-MG) durante a disputa eleitoral de 2014.