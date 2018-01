Leia a íntegra do parecer que permitiu a retirada de alunos

SÃO PAULO - Mesmo sem dispor de decisão judicial, a Polícia Militar do Estado de São Paulo desocupou na manhã desta sexta-feira, 13, três diretorias de ensino e o prédio da Escola Técnica de São Paulo (Etesp), no Bom Retiro, na região central da capital paulista. Para isso, o governo Geraldo Alckmin (PSDB) se baseou em parecer da Procudoria-Geral do Estado (PGE) que orientou as secretarias a desocuparem prédios públicos tomadas por alunos.

O parecer foi dado pelo procurador-geral, Elival Ramos, após consulta feita pelo então secretário estadual da Segurança Pública, Alexandre de Moraes - atualmente ministro da Justiça e Cidadania. Confira a íntegra do documento: