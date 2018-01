Largo São Francisco é fechado para evitar degradação

Os cerca de mil alunos das turmas da manhã da Faculdade de Direito da USP se surpreenderam com as portas fechadas do Largo São Francisco nesta quinta-feira, dia 18. A decisão foi tomada pelo diretor da unidade, João Grandino Rodas, na noite de quarta-feira, dia 17, como medida de segurança, pois alunos, funcionários e professores da USP, Unesp e Unicamp em greve, farão uma passeata saindo do Masp em direção ao Largo São Francisco, às 13 horas. Porém, o diretor não informou a decisão de fechar o prédio previamente aos alunos. Hoje pela manhã, na porta da faculdade, havia um comunicado do diretor avisando que "a Faculdade de Direito permanecerá fechada durante o dia 18 de junho de 2009 como medida preventiva de proteção às pessoas que nela trabalham e circulam, bem como ao seu patrimônio histórico, mobiliário e bibliográfico. As provas serão remarcadas. Lamentamos os inconvenientes." Veja também: Passeata com USP, Unesp e Unicamp na Av. Paulista deve complicar trânsito Mesmo sem o aviso prévio do fechamento da unidade, os estudantes concordam com a decisão de Rodas. "Quem hoje critica o fechamento do portão da Faculdade de Direito fechou antes os portões da USP. Não vejo outra medida que o diretor poderia tomar porque quem vem aqui à tarde serão os mesmos que fazem piquete no câmpus da USP. Entre fechar o portão de manhã e chamar a polícia à tarde, eu fico com a primeira opção", afirma Bernardo Pascowitch, aluno do segundo ano de Direito. Segundo o professor Marcos Orioni, as pessoas que foram à Faculdade de Direito hoje pela manhã não foram pela manifestação de greve. "Nós viemos aqui para realizar provas e os funcionários para trabalhar, mas fomos impedidos de entrar no prédio. Eu como professor não aderi a greve", afirmou. Esta é a última semana de aulas no Largo São Francisco e os alunos terão provas todos os dias. Os exames que seriam realizados hoje serão remarcados. Passeata no centro Marcada para o meio dia, alunos, funcionários e professores da USP, Unesp e Unicamp que estão em greve, realizariam uma passeata no centro de São Paulo. Após concentração no vão do MASP, o movimento pretende sair às 13h para o Largo São Francisco, onde fica a faculdade de Direito da USP, via Brigadeiro Luiz Antônio.