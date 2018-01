Justiça prorroga Sisu apenas para candidatos do Rio

A Justiça Federal do Rio concedeu uma liminar nesta quinta-feira que prorroga as inscrições do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) até 26 de janeiro apenas para candidatos do Estado do Rio.

Na decisão, o juiz titular da 10.ª Vara Federal, Alberto Nogueira Junior, escreveu que “diante do

retrospecto mais que desfavorável de atuação do Inep e do MEC não há como presumir-se a completa regularização do programa de inscrição no Sisu 2011”. Segundo ele, o risco de “dano irreparável ou de muito difícil reparação que os estudantes podem vir a sofrer é inegável”.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A liminar foi baseada em legislação que limita a abrangência da decisão para a região em que se originou a ação. O Ministério Público entraria hoje com um pedido para que a liminar tenha validade em todo o País.

Nogueira Junior citou o “risco de sobrecarga do sistema, diante das notícias de que quase dois terços dos estudantes que prestaram o Enem 2010, aptos a inscreverem-se no Sisu 2011, deverão tentar fazê-lo hoje, especialmente tendo-se em vista as dificuldades técnicas que encontraram no sítio do Inep na Internet, confessadas publicamente pelas autoridades administrativas responsáveis pelo gerenciamento do programa (...).”

Segundo ele, os estudantes “fizeram o que lhes cabia”. “Submeteram-se aos exames do Enem 2010, com todos os percalços mais que de notório conhecimento, como adiamentos na realização das provas e questões e gabaritos fora de ordem. Agora, veem-se diante de novas dificuldades para as quais não colaboraram em qualquer medida”, escreveu o juiz na decisão.