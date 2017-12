Justiça liberta jovens presos em protestos

Em uma audiência de custódia no Fórum da Barra Funda nesta sexta-feira, 4, a Justiça libertou os três ativistas presos no dia anterior durante um protesto na Avenida Faria Lima.

Os maiores de idade Vinícius Helmert, Douglas Oliveira Ferreira e Andreza Delgado Silva foram detidos em flagrante e acusados pelas policias Militar e Civil pelos crimes corrupção de menores, lesão corporal contra um PM, resistência e desobediência e dano ao patrimônio público por supostamente terem usado carteiras escolares para depredar uma viatura.

Eles passaram a noite em carceragens. O delegado assistente do 14° DP (Pinheiros), Jaime Pimentel Júnior, solicitou no flagrante que a Justiça trocasse a prisão preventiva por medidas cautelares. No caso dos três jovens, eles vão responder em liberdade desde que se apresentem uma vez por mês à Justiça.