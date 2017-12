Justiça determina saída de professores da Assembleia Legislativa da Bahia

Depois de vistoriar as instalações da área do saguão principal da Assembleia Legislativa da Bahia, ocupada desde 18 de abril por professores da rede estadual de ensino, o juiz Ruy Eduardo Almeida Britto acolheu o pedido da presidência da Casa e determinou a saída dos docentes do local.

De acordo com a decisão, os grevistas deveriam deixar o saguão até as 14 horas. No entanto, foi decidido em uma reunião na manhã desta sexta que eles resistiriam pacificamente à determinação da Justiça. De acordo com José Lourenço Dias, da diretoria do Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB-Sindicato), até às 16h20, não houve tentativas de remover os cerca de 3000 professores que ocupam o prédio. "Não iremos nos retirar, eles que terão que retirar o pessoal", disse.

Na mesma assembleia, os docentes decidiram manter a greve que já dura 101 dias e agendaram uma nova reunião para 9 horas da próxima terça-feira, 24. Os professores pleiteiam reajuste salarial de 14,26% ainda este ano, além do aumento de 6,5% que o governo baiano concedeu a todo o funcionalismo do Estado este ano. Os docentes também pedem que o corte de ponto que o governo faz desde maio seja revogado e que os professores não concursados que foram demitidos por causa da paralisação sejam readmitidos.

O governo oferece, além dos 6,5%, duas progressões de carreira, em setembro e em abril, mediante a participação deles em cursos de qualificação. De acordo com o governo, com as progressões de carreira, os reajustes salariais dos docentes seriam de entre 22% e 26%.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

*Atualizada às 16h49