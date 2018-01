Justiça determina reposição de aulas na PUC-SP

A Justiça obrigou os professores da PUC-SP a voltar imediatamente para as salas de aula e a repor as atividades que não foram dadas por causa da greve. A decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) saiu na quarta-feira, 12, e, logo depois, os docentes resolveram, em assembleia, suspender a paralisação. A presidente da associação dos professores da universidade (Apropuc), Victoria Weischtordt, nega que a decisão judicial tenha influenciado na escolha dos colegas.

“Já estava na pauta da assembleia que a gente iria encerrar a paralisação. Coincidentemente a audiência no TRT ocorreu no mesmo dia”, afirma Victoria. Segundo ela, a Justiça não considerou a greve abusiva. “Também não poderá haver demissões, sob o risco de serem consideradas ações discriminatórias.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por meio de nota, a PUC-SP diz que “respeita o debate de ideias e a liberdade de expressão”, mas também “preza pela responsabilidade no cumprimento do calendário e dos compromissos letivos”.

Na noite desta quinta, 13, os professores realizaram uma nova assembleia para discutir os próximos passos da mobilização, que há um mês contesta a nomeação de Anna Cintra para a reitoria. “A gente pode retomar a greve a qualquer momento”, afirma Victoria.