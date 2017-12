Justiça define datas em que testemunhas do caso Enem serão ouvidas

As próximas audiências do processo que apura a responsabilidade pelo vazamento das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2009, serão realizadas nos dias 2, 22 e 23 de setembro.

Entre as quatro testemunhas ouvidas na quarta-feira, 18 - todas de acusação - estavam o editor do Estado Sergio Pompeu e a jornalista Renata Cafardo.

Ainda falta ouvir mais sete testemunhas e os cinco réus - Felipe Pradella, considerado o mentor do vazamento, Marcelo Sena Freitas, Filipe Ribeiro Barbosa, Gregory Camillo e Luciano Rodrigues.

O vazamento da prova foi revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, após dois homens tentarem vender a prova por R$ 500 mil. A reportagem avisou o Ministério da Educação (MEC) do vazamento, e o Enem, que ocorreria em outubro, foi adiado para dezembro.