Junção de teoria e prática é vantagem do MBA em Direito

Novos contatos profissionais, troca de experiências, bagagem acadêmica e um adicional em relação às pós-graduações tradicionais: experimentação. Este é o principal diferencial do MBA ou LLM (Master of Laws) em Direito, segundo o Coordenador Adjunto do FGV Law Program, Paulo César Melo Cunha, da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro.

"O ambiente corporativo tem se mostrado a cada dia mais competitivo. O grande diferencial em cursar um MBA ou um LLM hoje é permitir um acréscimo experimental ao que o aluno já traz como bagagem, tanto cultural como profissional e, por que não dizer, acadêmica", defende.

Quem procura por esse tipo de especialização, segundo o coordenador, é, em geral o profissional da área que já se estabeleceu no mercado de trabalho e quer se aprimorar nas suas funções cotidianas. Por isso, o modelo do curso de MBA, com enfoque mais prático e conteúdo adequado ao trabalho do dia a dia dos advogados, é indicado.

"Em linhas gerais, uma especialização dota o profissional de atributos voltados à análise crítica, beneficiando suas relações e processos. Com a aquisição de um maior grau de informação em qualquer área do conhecimento, a consequência natural é o desenvolvimento e a extensão de suas relações pessoais e profissionais", diz Cunha.

A demanda do mercado também acompanha os cursos ofertados hoje. Na FGV do Rio, é possível buscar o MBA em Direito Tributário, Direito Empresarial, Direito do Estado e da Regulação, Direito Societário e Mercado de Capitais e Litigation - Novos Desafios dos Contenciosos. "Além de outros proporcionados pelas entidades conveniadas pela FGV em outros Estados da Federação, com concentração em Direito Civil e Processual Civil e em Meio Ambiente e Sustentabilidade", afirma o coordenador. Na instituição, os cursos tem carga horária de 360 horas/aula.

Seguindo a tendência dos MBAs tradicionais, em negócios, as especializações para advogados também pretendem preparar o profissional para resolver problemas e tomar decisões. No caso específico do Direito, esses conhecimentos se aplicam ao ambiente jurídico e empresarial.

"Para tanto, valem-se os docentes de uma metodologia participativa, com a aplicação de cases que possibilitem desenvolver o raciocínio interdisciplinar proposto nas ementas desses programas. Desse modo, as aulas tornam-se mais dinâmicas, permitindo, ao final, o desenvolvimento de habilidades que capacitem o aluno."

A formação na FGV Rio, assim como outros cursos de pós-graduação, exige a entrega de um trabalho de conclusão de curso e é preciso passar por um processo seletivo para se assegurar uma vaga.

É possível obter mais informações pelo endereço online ou pelo telefone (21) 3799-5362.

Fora do País, pós-graduações em caráter de especialização podem ser encontradas com outra nomenclatura, como LLM. Além das experiências práticas e do acréscimo acadêmico, há a vantagem de conhecer a prática do Direito fora do Brasil e agregar um intercâmbio ao currículo. Sites como o LLM Guide reúnem opções de cursos em todo o mundo.