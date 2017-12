Juiz abona faltas de Geisy, que fará provas em janeiro A Universidade Bandeirantes (Uniban) terá de abonar todas as faltas da estudante Geisy Arruda e remarcar as provas da aluna de turismo para janeiro. A determinação é do juiz da 9ª Vara Cível de São Bernardo do Campo, Rodrigo Borga Campos. Geisy, de 20 anos, não frequenta as aulas desde que foi hostilizada no campus da universidade, em 22 de outubro, por usar um vestido curto.