Jovens de Paraty fazem cobertura jornalística da Flip 2013

A Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) só começa na quarta-feira, dia 3, mas as ruas da cidade já foram tomadas por cerca de 50 estudantes que fazem a cobertura jornalística da festa. Eles integram a FlipZona, braço educativo da Flip voltado ao público adolescente e que neste ano recebe, pela segunda vez, a parceria do Estado.

O repórter Paulo Saldaña, do caderno Metrópole, acompanha os participantes da pauta à edição dos textos. Os próprios estudantes, todos moradores da Paraty, correm atrás das notícias, descobrem os bastidores da preparação do evento, histórias e personagens da cidade, que fica no litoral do Rio, próximo ao limite com São Paulo.

Além de ser um trabalho educativo para quem participa, a ideia é proporcionar aos leitores uma visão privilegiada: de quem vive na cidade. Depois de percorrerem as famosas ruas de pedras de Paraty, os jovens repórteres voltam à redação da Central FlipZona: um casarão no Centro Histórico, pertinho da Igreja de Santa Rita, cartão-postal de cidade.

As reportagens da equipe, com textos, fotos e vídeos, já começaram a ser publicadas no blog flipzona.org.br. A cobertura segue até domingo, último dia da festa. Pelas redes sociais do Estadão.edu também será possível ver alguns dos destaques da cobertura.

Coordenada pelo educador Daniel Ferenczi, que trabalha com os jovens ao longo de todo ano, a FlipZona chega em 2013 ao 5.º ano de atividades. O projeto é tocada pela Casa Azul, ONG responsável pela festa de Paraty, e integra o Núcleo de Educação e Cultura (NEC). A Flipinha, direcionada para as crianças, também é realizado pelo NEC.