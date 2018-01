Jovens brasileiros vão a Londres como 'embaixadores do clima'

Sete jovens brasileiros embarcam hoje para Londres para discutir mudanças climáticas com especialistas. Os estudantes de Brasília, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo têm entre 16 e 18 anos, e foram selecionados pelo Conselho Britânico pelo programna Climate Generation por desenvolverem projetos para a adoção de práticas sustentáveis em suas escolas e comunidades.

Dennis Marques, de 17 anos, aluno do 3º ano do Colégio Santa Maria, em São Paulo, vai pela primeira vez a Londres e conta que o interesse pelo meio ambiente veio desde cedo. “Quando criança, tinha uma tia que trabalhava em ONGs da área, e isso me estimulou”. Ele conta que em casa procura separar o lixo e vai a reuniões de condomínio para falar sobre o assunto. Na escola, Marques desenvolveu um projeto de recolhimento de pilhas e baterias para doação a uma cooperativa. O interesse pelo meio ambiente, contudo, não deve virar profissão, já que vai prestar vestibular para Medicina.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Durante a semana que passarão na capital inglesa, visitando instituições ligadas à ciência e meio ambiente, os jovens vão compartilhar a experiência com os seguidores do Facebook da Embaixada do Reino Unido no Brasil, por meio de relatos diários, fotos e vídeos no blog 'No Clima de Londres'.

Climate Generation. O programa Climate Generation foi criado para apoiar jovens ativistas do clima que liderem projetos em suas comunidades. O programa foi desenvolvido em 60 países e este ano identificou entre os inscritos 100 jovens líderes da América Latina e Caribe para fazer parte da rede internacional de Climate Champions.