José Tadeu Jorge é o novo reitor da Unicamp

Com 53,32% dos votos válidos, o engenheiro de alimentos José Tadeu Jorge foi o vencedor no segundo turno da consulta indicativa para a escolha do próximo reitor da Unicamp. A apuração dos votos terminou por volta das 2h15 desta sexta-feira, 22, no Ginásio da Faculdade de Educação Física. O médico Mario José Abdalla Saad teve 46,68% dos votos. Tadeu tem o geólogo Álvaro Crosta como seu companheiro de chapa para o cargo de coordenador-geral da Unicamp. A votação foi realizada nos câmpus de Campinas, Limeira e Piracicaba.

Dos 1.655 docentes que compareceram às urnas, 771 votaram em Tadeu e 839 em Saad. Já entre os 5.943 funcionários que participaram do pleito, 4.038 votaram em Tadeu, contra 1.592 em Saad. E dos 4.190 estudantes que participaram do segundo turno, 2.084 votaram em Tadeu enquanto 2.009 preferiram Saad. As abstenções atingiram 16,03% entre docentes; 21,52% entre funcionários; e 83,91% entre estudantes.

Após a apuração, Tadeu foi recepcionado com festa pelos correligionários que acompanharam a contagem dos votos no Ginásio da FEF. “Recebo o resultado como um sinal de reconhecimento e aprovação da comunidade acadêmica à minha primeira gestão à frente da reitoria”, disse Tadeu, que ocupou o cargo de reitor no período 2005-2009. “Além disso, as urnas também demonstraram a confiança dos eleitores nesse novo programa, da sua viabilidade e da sua sintonia com as necessidades da Unicamp”, completou.

O resultado da consulta será agora encaminhado ao Conselho Universitário (Consu) da Unicamp, que se reúne em sessão extraordinária no início de abril para aprovar a lista tríplice. A prerrogativa de escolher o próximo reitor é do governador do Estado, com base na lista tríplice elaborada pelo Consu.

O novo reitor tomará posse em abril para um mandato de quatro anos à frente de uma das mais destacadas universidades da América Latina, responsável por 15% da pesquisa acadêmica no Brasil, líder em patentes no meio universitário nacional e situada entre as 50 melhores do mundo com menos de 50 anos, segundo ranking do Times Higher Education (THE).

Tadeu é professor titular na Faculdade de Engenharia Agrícola (Feagri) da Unicamp. Graduou-se em Engenharia de Alimentos na Unicamp (1975), onde também realizou mestrado em Tecnologia de Alimentos (1977) e doutorado em Ciências de Alimentos (1981), concentrando suas pesquisas na área de tecnologia pós-colheita, na qual estudou produtos minimamente processados, armazenamento de produtos agrícolas e propriedades físicas de materiais biológicos. Em 1992 titulou-se professor livre docente, professor adjunto em 1995 e professor titular em 1996. Foi diretor da Feagri de 1987 a 1991, diretor executivo da Funcamp de 1990 a 1992, chefe de gabinete da Reitoria de 1992 a 1994, pró-reitor de Desenvolvimento Universitário de 1994 a 1998, novamente diretor da Feagri de 1999 a 2002, coordenador-geral da Unicamp de 2002 a 2005 e reitor da Unicamp de 2005 a 2009.