José Goldemberg recebe Prêmio Professor Emérito

SÃO PAULO - O físico e ex-reitor da Universidade de São Paulo (USP) José Goldemberg recebeu nesta quarta-feira, 15, o Prêmio Professor Emérito - Troféu Guerreiro da Educação Ruy Mesquita, concedido pelo Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), em parceria com o Estado. Desde 1997, o prêmio é dado anualmente àqueles que prestam serviços relevantes à educação do País.

Além de contribuições na administração pública, como reitor e ministro da Educação, Goldemberg é um pesquisador de reconhecimento internacional. “É um lutador por natureza”, elogiou Ruy Martins Altenfelder Silva, presidente do Conselho de Administração do CIEE e da comissão julgadora do prêmio. “Sua brilhante trajetória é pontuada por vários destaques, que mostram a paixão pela pesquisa e pela transmissão de conhecimento, pilares da formação de novas gerações”, disse.

A comissão julgadora é formada por conselheiros do CIEE, outros professores eméritos e personalidades acadêmicas e empresariais e a lista de candidatos é sugerida a cada ano. Na votação final, a escolha de Goldemberg foi unânime. Como nas últimas edições, a entrega do troféu, que desde 2013 leva o nome de Ruy Mesquita em homenagem póstuma ao ex-diretor de Opinião do Estado, foi no Dia do Professor.

“Essa é uma profissão em que ninguém fica rico. O reconhecimento dos outros é uma forma de recompensar isso”, afirmou Goldemberg. “O prêmio também aumenta o prestígio da atividade educacional. Aos olhos do governo, preocupado com outras coisas como saúde e segurança, é preciso mostrar que a educação é ingrediente fundamental para resolver os problemas brasileiros”, completou.

Em seu discurso de agradecimento, Goldemberg destacou a necessidade de melhorar a educação básica e ampliar o acesso ao ensino superior. O homenageado lembrou das dificuldades enfrentadas no Ministério da Educação e criticou a falta de mais investimentos nos ensinos fundamental e médio de São Paulo e do País. O físico recebeu o prêmio das mãos do especialista em bioética William Saad Hossne, laureado em 2013.

Trajetória. As passagens na gestão pública não impediram Goldemberg de manter intensa atividade de pesquisa sobre energia e biomassa, com passagens por instituições de ponta na Europa e dos Estados Unidos. Gaúcho, ele se formou em Física na USP em 1950 e, 15 anos mais tarde, começou a modernizar o ensino dessa ciência como docente da Escola Politécnica. Em 1970, assumiu a direção do recém-criado Instituto de Física. Ainda participou ativamente do debate ambiental e da militância contra a construção de armas nucleares no Brasil.

Na época em que esteve à frente da USP (1986-1990), a instituição conquistou a autonomia administrativa e financeira. Goldemberg foi responsável por consolidar esse processo, que desenvolveu as três universidades estaduais paulistas. Em seu mandato, a meritocracia também era meta.

Goldemberg ocupou também os cargos de secretário de Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia do governo federal no início da década de 1990. Foi secretário paulista de Meio Ambiente (2002-2006). Aos 86 anos, o físico ainda orienta trabalhos de pesquisa no Instituto de Energia e Ambiente da USP.

Reconhecimento. Para o reitor da USP, Marco Antonio Zago, o prêmio também condecora o papel da universidade. “Dos 18 laureados até agora, só um ou dois não estudaram na USP. E pelo menos 13 são ou foram nossos professores”, enumerou. “Ficamos orgulhosos.”

