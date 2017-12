Jogo online ajuda a estudar para o vestibular

E se fosse possível testar os conhecimentos para o vestibular brincando? Esse é o objetivo de um jogo de tabuleiro online recém-lançado por professores da Unesp. O Ludo Educativo (www.ludoeducativo.com.br), vai lançar prêmios – DVDs e viagens– para os que alcançarem as maiores pontuações a cada mês.

O jogo testa habilidades em matemática, química, física e biologia com questões tiradas dos principais vestibulares do País. A iniciativa partiu dos pesquisadores do Centro Multidisciplinar para o Desenvolvimento de Materiais Cerâmicos, núcleo financiado pela Fapesp. O coordenador do Centro é o professor do Instituto de Química da Unesp, Elson Longo. “Enquanto joga, o aluno está na verdade fazendo um vestibular sem que ele perceba, sem pressão nem tensão. No inconsciente, ele vai gravando aquilo que precisa estudar quando não sabe responder alguma pergunta”, conta.

Já na semana de estreia foram mais de 2 mil acessos, provenientes de mais de 150 escolas. “O segredo é a linguagem atrativa ”, diz o engenheiro químico Esteban Lopez Moreno, do Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro.

Pesquisador de jogos didáticos para o ensino de ciências, Moreno testou o jogo logo quando foi lançado. “Essa é a linguagem do jovem”. Segundo ele, quando o aluno se depara com elementos lúdicos no ensino, tem sua atenção redobrada.

Para o coordenador de matemática do ensino médio do Colégio São Domingos, Perdizes, Alessandro Alves da Silva, a tecnologia na educação é importante neste momento porque ela está se incorporando cada vez mais ao dia a dia. “Quando você pensa que o jovem lida com jogos eletrônicos, que têm uma riqueza gráfica grande, qualquer ferramenta que use esse aspecto visual e lúdico é válida”.

Silva observa, porém, que o Ludo Educativo seria uma ferramenta de aprendizagem mais eficiente se trouxesse, além das perguntas, resumos teóricos sobre os temas abordados.