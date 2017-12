Jogo empresarial ajuda a escolher profissão

Os estudantes que estão às vésperas de prestar vestibular podem contar com uma ajuda extra na hora de escolher o curso ideal. Pelo menos, os que pensam em se tornar administradores. A Fundação Instituto de Administração (FIA) lançou um jogo de realidade virtual que permite que os vestibulandos vivenciem a rotina de uma empresa e descubram se esta é realmente sua área de interesse. Para participar, é preciso se inscrever no site da FIA (www.faculdadefia.edu.br) até o dia 03 de agosto.

Contando com a presença de um especialista em Business Games (treinamento de simulação da gestão empresarial) na equipe, o professor Marcio Antonio Hirose Fedichina, associar a ideia ao vestibular foi uma questão de tempo para o departamento do curso de graduação, que está com inscrições abertas para o vestibular de sua quarta turma.

Leandro Morilhas, coordenador da graduação e do projeto, acredita que além de colaborar com a escolha profissional dos jovens, o projeto também ajuda na seleção dos melhores estudantes. "À medida que dá para o aluno ter uma visão de gestão empresarial, ter condição de viver a administração, ele [o jogo] acaba funcionando como funil. Devem chegar à final os que se destacarem em termos de desempenho e que realmente querem administração", diz.

Competição. Os vestibulandos devem formar equipes de quatro pessoas e cadastrar a "empresa" no site do game. Um deles assumirá a função de presidente.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os alunos também poderão se beneficiar aprendendo noções de administração passadas pelos próprios professores da FIA, que estarão envolvidos no jogo. Eles farão vídeos orientando os jovens sobre preços de produtos no mercado, investimentos em ações de marketing e custos para produção, entre outros assuntos.

Ao todo, as atividades vão acontecer via internet durante três semanas, tempo no qual as equipes terão que cumrprir seus desafios. A final vai acontecer dia 26 de agosto, às 15 horas, com os finalistas presentes na Feira do Guia do Estudante, em São Paulo. As três melhores equipes ganharão prêmios de R$10 mil, que serão divididos entre os integrantes. A expectativa é de que 2 mil alunos participem e 32 cheguem à última etapa.