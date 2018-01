‘Já vivemos um longo inverno’, diz diretor do Peixonauta

Há 20 anos no mercado de animação, Kiko Mistrorigo viu de perto a evolução do setor no Brasil e reconhece: a situação está muito melhor. “Já vivemos um longo inverno, em que nossa animação se restringiu à prestação de serviços para a publicidade e ao trabalho autoral de alguns profissionais”, diz o arquiteto e diretor da TV Pinguim, produtora responsável pelo desenho Peixonauta.

Veja também:

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

- Sucesso de desenhos brasileiros abre espaço para cursos de formação de animadores

- ‘Funciona como uma indústria’, diz diretor do primeiro longa-metragem em stop motion feito no Brasil

A empresa tem 20 funcionários, mas precisou contratar outros 180 no ano passado, quando fez a primeira temporada da série sobre o peixe que defende questões ambientais. “Uns 70 nunca haviam trabalhado com animação. Chamamos até quem só tinha noção de Photoshop, capacitamos e colocamos para executar tarefas básicas”, conta.

Segundo ele, o Brasil está caminhando para ser um polo gerador de ideias e marcas. “O mundo desenvolvido tende a nos ver como produtor de serviço barato. Com nossas séries, estamos mostrando que sim, prestamos serviços, mas de primeira qualidade.”

FRASE

"O animador brasileiro tem uma paixão que é difícil de se ver por aí. Nem sempre ele é um artista, mas precisa ter boa formação para ser um técnico. Hoje, o cara pode produzir, colocar o link na web e enviar seu trabalho para estúdios"

Kiko Mistrorigo, diretor da TV Pinguim, produtora do Peixonauta