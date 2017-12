Já estão no ar videoaulas de revisão para o Enem

A segunda edição do projeto Super Aulas Positivo Estadão estreou na manhã desta terça-feira, 9, para ajudar os estudantes na preparação para o Enem. Foram publicadas as primeiras videoaulas de matemática, química, biologia e física, no canal do Estado no YouTube. Até o dia 2 de novembro, véspera do exame, os candidatos poderão assistir a cem aulas de revisão para as provas.

Os professores do Positivo também vão fazer a correção ao vivo do Enem no dias 3 e 4 de novembro.

Quatro aulas serão postadas diariamente, a partir das 9 horas, no endereço www.youtube.com/estadao. Cada uma tem cerca de 25 minutos. A coleção completa ficará disponível no site até 24 de novembro, véspera da prova de primeira fase da Fuvest.

Este ano também serão publicadas outras 56 videoaulas específicas para os vestibulares da Fuvest e da Unicamp, de 5 a 24 de novembro. Diferentemente do que foi informado ontem, não haverá correção ao vivo desses exames.

Matemática - Limite da soma

Química - Eletronegatividade

Biologia - Biologia molecular

Física - Relação força e movimento