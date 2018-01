iTunes U atinge mais de 1 bilhão de downloads

A Apple anunciou nesta quinta-feira, 28, que os conteúdos do iTunes U alcançaram a marca de 1 bilhão de downloads. Lançado em 2007, o aplicativo oferece mais de 500 mil aulas, vídeos, livros e outros recursos de grandes universidades, dentre as quais Stanford, Yale, MIT, Oxford, UC Berkeley, além de outras renomadas instituições como o MoMA e a New York Public Library.

De acordo com a empresa, o serviço é utilizado por educadores de 30 países, entre eles o Brasil, para a criação de cursos multimídia para usuários do sistema operacional iOS. Tais cursos e outros materiais de caráter educativo podem ser acessados via iTunes U em 155 países.

"É inspirador ver o que educadores e estudantes de todos os tipos estão fazendo com o iTunes U", disse Eddy Cue, vice-presidente sênior de software e serviços de internet da Apple. "Com o incírvel conteúdo oferecido no iTunes U, os estudantes podem aprender como nunca antes - há agora no iTunes U cursos com mais de 250 mil alunos matriculados, o que é uma mudança fenomenal na forma de ensinar e aprender”, afirmou Cue em comunicado da Apple enviado à imprensa.

Atualmente, mais de 1,2 mil universidades e 1,2 mil escolas de ensino fundamental I hospedam cerca de 2,5 mil cursos públicos e privados de artes, ciências, saúde e medicina, educação, negócios, entre outros. Segundo a Apple, mais de 60% dos downloads de aplicativos do iTunes U são realizados em países fora dos EUA.

Entre as instituições brasileiras que já produziram e publicaram conteúdo educativo está o Grupo Marista, que reúne 17 colégios nos Estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Goiás e no Distrito Federal. Há duas semanas, a rede lançou uma aula multimídia de história do Brasil que reúne imagens, vídeos, textos e áudio sobre o tema. "O diferencial deste material está justamente na riqueza de linguagens que utilizamos", afirma Antônio Flávio Sandi, diretor dos colégios do grupo. "Isso possibilita uma compreensão de significados de forma muito mais abrangente e profunda", diz.

* Atualizada às 20:20