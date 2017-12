ITA tem inscrições abertas para vestibular 2012

Estão abertas nesta segunda-feira, 1.º, as inscrições para o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, para graduação em Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, da Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica. As inscrições vão até dia 15 de setembro.

O aluno deve se inscrever exclusivamente via Internet; o candidato deve usar seu CPF. As provas serão entre os dias 13 e 16 de dezembro e serão realizadas nas cidades de Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo e Vitória.

Mais informações e inscrições no site do Vestibular 2012 do ITA.