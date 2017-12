ITA suspende temporariamente inscrições para o vestibular 2014

As inscrições para o vestibular 2014 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) estão temporariamente suspensas a partir desta terça-feira, 27. De acordo com o reitor da universidade, Carlos Américo Pacheco, o motivo da interrupção é um problema relacionado à conta bancária onde o dinheiro das taxas de inscrição era depositado. O cadastro dos candidatos será retomado no máximo até a próxima segunda-feira, 2 de setembro.

Os candidatos que fizeram o pagamento da taxa, de R$ 120, estão com a inscrição confirmada. Já os estudantes que ainda não depositaram a quantia deverão substituir seus boletos bancários por novos quando for reaberto o cadastro de vestibulandos. O ITA ainda informou que os alunos que agendaram o pagamento para datas futuras deverão pedir o cancelamento ao banco e emitir novos boletos.

As inscrições para o vestibular 2014 começaram em 10 de agosto e estavam previstas para terminar em 15 de setembro. Por causa da suspensão temporária, a instituição estuda ampliar o prazo para cadastro dos candidatos. A lista final das inscrições deferidas será divulgada pelo ITA em 1º de outubro.