ITA reabre inscrições para o vestibular após problemas com conta bancária

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) reabriu nesta quarta-feira, 4, as inscrições para o Vestibular 2014. O cadastro de candidatos estava suspenso desde 22 de agosto por causa de um problema na conta bancária onde era depositado o dinheiro das taxas de inscrições. De acordo com a instituição, o prazo final do processo, inicialmente previsto para 15 de setembro, foi estendido para dia 22.

Os vestibulandos que fizeram o pagamento da taxa, de R$ 120, estão com a inscrição confirmada. Já os estudantes que não depositaram a quantia até 23 de agosto deverão substituir seus boletos bancários por novos. A lista final das inscrições deferidas será divulgada pelo ITA em 1º de outubro.