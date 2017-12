ITA muda regras do vestibular

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) acabou com as restrições à participação de candidatos às seleções civis e militares da instituição de ensino. No próximo vestibular, a instituição passará a aceitar inscrições de pessoas de qualquer idade, desde que para as vagas civis. Para as vagas militares, podem concorrer apenas menores de 23 anos de idade.

O ITA também lançou programa de isenção para de taxa de inscrição e confirmou que deixará de exigir que os candidatos sejam solteiros e não sejam arrimo de família, tanto para as vagas civis como militares.

Segundo o procurador Fernando Lacerda Dias, autor da recomendação, apenas com o programa de isenção “foram beneficiadas cerca de 50 pessoas economicamente carentes, que poderão se inscrever gratuitamente para o vestibular desse ano”.