ITA divulga locais de prova do vestibular 2013

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta segunda-feira, 19, os locais de prova do vestibular 2013. As provas serão aplicadas entre os dias 11 e 14 de dezembro, das 8h às 12h (horário de Brasília). O calendário foi definido em reunião realizada no começo de abril com representantes da Fuvest , Unesp, Unicamp, Unifesp, ITA, PUC-SP e PUC-Campinas.

O candidato deverá comparecer ao local de exame com uma hora de antecedência, munido da cédula de identidade atualizada, lápis, caneta esferográfica preta, borracha macia e régua. Não será permitida a entrada de candidatos portando celulares nas salas de exame.

Neste ano, o ITA aplicará suas provas em Belém, Belo Horizonte, Brasília, Campinas, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Fortaleza, Goiânia, Juiz de Fora, Londrina, Manaus, Natal, Porto Alegre, Recife, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Salvador, São José dos Campos, São José do Rio Preto, São Paulo e Vitória. A primeira chamada será publicada às 10h do dia 28 de dezembro.