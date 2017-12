ITA divulga lista de aprovados no vestibular

O Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) divulgou nesta sexta-feira, 30, a relação dos 120 aprovados no vestibular 2012. São 105 homens e 15 mulheres. A lista pode ser acessada no site http://www.ita.br/vestibular/.

Os estudantes classificados serão avisados individualmente, por telefone e e-mail, e ainda terão de se submeter a exame médico de caráter eliminatório.

Os candidatos habilitados deverão se apresentar no ITA, em São José dos Campos, interior de São Paulo, às 10h do dia 22 de janeiro, um domingo. O não comparecimento implicará a eliminação do estudante do processo seletivo. Se houver necessidade, o ITA fará uma segunda chamada de aprovados em 24 de janeiro.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem entrar em contato com a Divisão de Alunos do ITA, pelos telefones: (12) 3947-5803 ou 3947-5838.

Os alunos do ITA têm direito a alimentação, assistência médica e odontológica e residência no câmpus (para este benefício é cobrada uma taxa "módica", segundo a instituição).

Cursos

O ITA oferece seis cursos de graduação em Engenharia: Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica. Os alunos têm atividades em período integral. Os dois primeiros anos constituem o ciclo básico, comum a todos os estudantes, e os três últimos anos são dedicados à formação específica em cada especialidade.

No vestibular para ingresso em 2012 foram oferecidas 130 vagas, para as quais se candidataram 9.337 estudantes. O curso mais concorrido foi Engenharia Aeronáutica, com 2.216 inscritos.

As provas foram aplicadas entre os dias 13 e 16 de dezembro. Os candidatos fizeram questões objetivas e dissertativas de matemática, física e química; testes de português e de inglês e uma redação em língua portuguesa.

Segundo o ITA, o índice de abstenção no processo seletivo deste ano foi de 40%.

* Atualizada às 12h50