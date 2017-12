O gabarito do vestibular 2012 do ITA já está disponível para consulta no site da instituição. De acordo com o calendário, a lista de aprovados será divulgada no dia 30 de dezembro e as matrículas serão feitas no dia 22 de janeiro.

Neste vestibular houve 9.337 candidatos inscritos, mas 40% deles se abstiveram. Caso haja necessidade, o ITA divulgará uma segunda chamada no dia 24 de janeiro.