ITA aplica provas de vestibular a partir desta terça-feira

Começa nesta terça-feira o vestibular do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA). O exame será aplicado em quatro dias, terminando na sexta-feira. Na terça são feitas as provas de física. na quarta sçao aplicadas as de português e inglês, na quinta é o teste de matemática, e química é a disciplina cobrada no último dia.

O gabarito das questões objetivas será divulgado no dia 22. A divulgação dos classificados será dia 30.

Mais informações no site do ITA.