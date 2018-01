ITA adia abertura de inscrições do vestibular 2013

As inscrições para o vestibular 2013 do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, o ITA, foram adiadas "por razões técnicas", segundo informa o site da instituição atualizado na manhã desta quarta-feira, 1º. A nova data para seleção dos cursos de graduação do Instituto ainda não foi definida.

Anteriormente, as inscrições para a seleção estavam previstas para começarem nesta quarta, 1º, e finalizarem dia 15 de setembro. De acordo com o coordenador da seção de concurso do ITA, o professor Luiz Carlos Rossato, o adiamento se deu em função da necessidade de adequadação e aprovação final do Edital de Seleção.

Além disso, segundo ele, a data final das inscrições, marcadas para o dia 15 do próximo mês não sofrerá alteração. "O dia 15 será mantido, e possivelmente dentro de uma semana a 10 dias definiremos a nova data inicial das inscrições", afirma Rossato.

Ainda de acordo com a seção de concurso do ITA, organizadora da seleção, as datas das provas também não sofrerão alteração. Os exames estão marcados para serem realizados entre os dias 11 e 14 de dezembro em várias cidades do país.

Confira outras informações sobre a seleção 2013 do ITA

Vestibular

O seleção para os cursos de graduação do ITA é realizado em uma única fase em várias cidades do país, geralmente em quatro dias consecutivos. Física, Português, Inglês, Matemática e Química são as matérias cobradas no vestibular.

Na último seleção, em 2012, houve 9.337 inscritos. O curso de Engenharia Aeronáutica foi o mais procurado, com 2.616 candidatos (28%). A nota de corte dos exames foi de 7,05, numa escala de 0 a 10.

Confira as provas anteriores dos últimos 10 anos

O Instituto oferece vagas nos cursos de Engenharia Aeroespacial, Aeronáutica, Civil-Aeronáutica, de Computação, Eletrônica e Mecânica-Aeronáutica. Os alunos têm atividades em período integral.

Para o ingresso no Ita, é necessário que o candidato tenha concluído ou esteja concluindo o ensino médio. A idade máxima para ingresso é de 23 anos completos em 31/12/2012. Alunos do 2º ano do ensino médio podem se inscrever no vestibular apenas como treineiros, não concorrendo a vagas.