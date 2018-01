IPT encerra na quarta inscrições para 117 vagas de estágio remunerado

O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), entidade vinculada ao governo estadual de São Paulo, recebe até quarta-feira, 14 de setembro, as inscrições para o processo de seleção para 117 vagas de estágio remunerado. Podem se candidatar estudantes de nível superior e técnico em diversas áreas profissionais. As vagas fazem parte do programa IPT Novos Talentos, que busca criar oportunidades para os estudantes terem contato com situações profissionais reais.

Os estágios serão realizados na sede do IPT/SP (no câmpus da Cidade Universitária), e na filial em Franca. No ato da contratação, os candidatos devem estar matriculados a partir do 2º ano. A jornada dos estágios varia de 40 a 120 horas por mês, dependendo da vaga.

Os selecionados receberão bolsa mensal e terão direito aos benefícios de seguro contra acidentes pessoais, restaurante próprio do IPT, transporte em ônibus fretado ou vale transporte, assistência médica/odontológica ambulatorial, creche (para candidatas, condicionado à existência de vagas) e recesso remunerado de 30 dias.

As inscrições devem ser feitas pelo http://www.ipt.br/trabalhe/estagio/inscricoes. O processo seletivo será realizado em duas etapas: Conhecimentos Específicos e Entrevista Técnica.