Interdisciplinaridade marca segunda prova da etapa final da Unicamp

CAMPINAS - A segunda prova da etapa final do vestibular da Unicamp foi marcada pela interdisciplinaridade. Nesta segunda-feira, 16, os candidatos tiveram de responder a 18 questões de Ciências Humanas e Artes e a outras 6 de Língua Inglesa.

Segundo a estudante Maria Alice Cassando, de 18 anos, as provas foram tranquilas e os textos de apoio ajudaram nas respostas. "Era mais uma questão de se conseguir interpretar", disse. Candidata a uma vaga em Ciências Sociais, ela achou o exame "previsível" para quem se interessa por Humanas. "Não vi nada diferente do que tinha estudado."

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Por outro lado, Juliana Furtado Peixoto, de 19, considerou as provas de hoje mais difíceis que as de ontem - quando caíram questões de português, literatura e matemática. Para ela, a interdisciplinaridade deixa as questões complexas. "Não dá para você focar num só ponto da matéria. É preciso lembrar de muita coisa ao mesmo tempo", afirmou. Ela disputa vaga em Química e, assim como Maria Alice, prestando o vestibular no Colégio Sagrado Coração de Jesus, no bairro Nova Campinas.

A abstenção neste segundo dia de provas, de 11,7%, foi maior que a de ontem. Dos 16.665 candidatos esperados, 1.955 não compareceram hoje - ontem o índice de faltosos foi de 10,7%.

A segunda fase começou ontem com as provas de língua portuguesa e literatura e de matemática. Professores disseram que o tempo foi o maior adversário dos estudantes e apontaram a necessidade de se reduzir a quantidade de perguntas no exame.

Amanhã, último dia do vestibular, caem 24 questões sobre as ciências da natureza.

Os candidatos concorrem a 3.444 vagas em 66 cursos da Unicamp e dois cursos da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (Famerp). / COLABOROU CARLOS LORDELO, DO ESTADÃO.EDU

* Atualizada às 18h30 para acrescentar os dados sobre abstenção