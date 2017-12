Interdisciplinar, UFABC oferece graduações plurais

Criada em 2005 e implementada a partir de 2006, a Universidade Federal do Grande ABC (UFABC) se propôs a adotar em sua matriz de ensino um modelo interdisciplinar, com diálogo entre o conhecimento científico e tecnológico.

Os cursos têm programas de mestrado e doutorado vinculados, possibilitando continuidade nos estudos e imersão na iniciação científica já na graduação. Os alunos podem começar a fazer mestrado e doutorado enquanto se formam no ensino superior.

Engenharia Aeroespacial, por exemplo, tem uma grade que pode ser adaptada pelos interesses dos alunos, terminando a graduação em três ou quatro anos. Para fazer o curso, o estudante precisa se formar antes no bacharelado em Ciência e Tecnologia, que dura três anos e também é ofertado pela universidade. “Engenharia Aeroespacial está na grade de outras universidades. Aqui, o maior diferencial é o projeto pedagógico, com cultura multidisciplinar, programas de pesquisa desde o primeiro dia, regime quadrimestral em vez de semestral”, diz o coordenador do curso, André da Silva.

A universidade também aproveita a interdisciplinaridade para lançar novos cursos, como o de Neurociências, até então inédito no País. “Há diálogo entre várias áreas. Antes, o aluno era formado em Medicina e se especializava em Neurociência”, diz a coordenadora do curso, Paula Ayako Tiba. Os formados poderão trabalhar em áreas que dependem da compreensão cerebral: comportamento humano, linguagem, memória e cognição.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Depoimento: Lucas Trambiolli, estudante da UFABC

“Entrei em 2008, no segundo vestibular da UFABC, e a vi crescer. Me formei em Engenharia Biomédica e agora curso a graduação de Neurociências. Fiquei empolgado quando o curso abriu. Sempre gostei de robótica e já tinha cursado o mestrado na área. Quero trabalhar como professor universitário e o ponto forte é a interdisciplinaridade e a facilidade de fazer pesquisa. O ponto contra é a velocidade das obras. Os prédios até hoje não estão prontos, o que acarreta em falta de laboratórios.”

Serviço:

Vestibular pelo Sistema de Seleção Unificado (SISU) por meio do Enem

Data da prova: 8/11/2014 e 9/11/2014

Resultado: janeiro de 2015

Sites: enem.inep.br e www.ufabc.edu.br

Vagas na UFABC: 1.960 (estimativa)