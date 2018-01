Integrantes da ONG Educafro estão reunidos com Marco Maia

Dezenove integrantes do Educafro, ONG que busca a inclusão de pobres e negros na educação, estão reunidos neste momento com o presidente da República em exercício, Marco Maia (PT-RS).

No início desta manhã, 26, os militantes se acorrentaram em frente ao Palácio do Planalto e iniciaram uma greve de fome até serem atendidos por Maia.

Entre as reivindicações dos manifestantes está a garantia da presença dos negros entre os contemplados com as 100 mil bolsas do programa Ciência sem Fronteiras, que tem a meta de conceder o benefício a estudantes e pesquisadores no país e no exterior até 2015.

Segundo o presidente do Educafro, frei David Raimundo dos Santos, menos de 1% dos primeiros estudantes beneficiados pelo programa é afrodescendente. Em janeiro, a primeira leva de intercambistas selecionados pelo Ciência Sem Fronteiras embarcou para os Estados Unidos.

Outro item reivindicado é a aprovação, pelo Palácio do Planalto, de uma portaria para garantir vagas aos afrodescendentes nos concursos públicos do governo federal e a regulamentação do Estatuto da Igualdade Racial.

* Com informações da Agência Brasil