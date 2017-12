Integral produz material e organiza tempo do aluno Metodologias de ensino e de organização do tempo do aluno fora da escola foram, segundo o fundador do Colégio Integral, Luiz Antonio Fernandes, fatores decisivos para levar a escola ao terceiro melhor lugar no ranking do Enem, pela unidade Alphaville. Em 2000, o Integral - que edita as próprias apostilas - lançou a Coleção Novo Ensino Médio, seguindo orientações estabelecidas pelo governo. "Estamos colhendo esses resultados", diz.