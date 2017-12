Instituto Vladimir Herzog abre inscrições para concurso para jornalistas jovens

O Instituto Vladimir Herzog está com as inscrições abertas para o 2º prêmio Jovem Jornalista Fernando Pacheco Jordão. Estudantes de Jornalismo podem se inscrever pelo site da instituição até 15 de setembro. Neste ano, o mote do concurso será "Garantir o Direito à Vida e o Direito à Justiça".

A inscrição para o prêmio pode ser individual ou em grupos de até três estudantes, com a participação de um professor na elaboração do projeto. De calouros a formandos, estudantes de jornalismo de todo o Brasil podem concorrer. Serão dois prêmios ao todo, que ajudam o jornalista a desenvolver sua pauta, ao lado de um mentor, em geral um jornalista consagrado.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os vencedores, no ano passado, foram a jornalista Marcelle Souza e a dupla de jornalistas Renato Santana e Leandro Siqueira. Formada pela Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, Marcelle enviou uma pauta sobre o aumento de suicídios relacionado ao uso de agrotóxicos em plantações de algodão em Fátima do Sul (MS). Já a dupla, do Mackenzie, que fizeram um documentário para a TV falando sobre a dificuldade de reinserção na sociedade de egressos do sistema prisional (veja vídeo abaixo).

Marcelle, que participou da 20ª turma do Curso Estado de Jornalismo, conta que a ideia da pauta surgiu durante sua graduação. Um professor comentara sobre a situação dos agricultores de Fátima do Sul e do aumento da taxa de suicídio. "Paguei as primeiras viagens com meu dinheiro", conta ela.

A jornalista teve como mentor o jornalista José Hamilton Ribeiro. "Essa foi a parte mais legal do prêmio, me encontrei várias vezes com ele", conta a recém-formada, que hoje trabalha em uma editora em São Paulo.