Instituições selecionam alunos brasileiros em evento sobre MBA

O MeetUp Networking, organizado pelo The MBA Tour, está com inscrições abertas para quem quer expandir seus conhecimentos fora do Brasil. O evento, um dos maiores do mundo no ramo, reunirá instituições de ensino dos Estados Unidos, Canadá e Europa no dia 7 de março em São Paulo, para preparar e também aproximar as universidades de quem está buscando cursos de aprimoramento profissional.

Um dos grandes atrativos da feira é a oportunidade de conhecer e ser entrevistado pelos diretores de algumas das mais concorridas escolas do setor, como a University of Miami, dos Estados Unidos, uma das mais procuradas pelos brasileiros. Para isso, é preciso preencher um currículo junto ao formulário da inscrição, gratuita, que termina nesta sexta-feira, 13.

Caberá às equipes das instituições de ensino a seleção dos melhores perfis a participarem do MeetUp Networking, um processo seletivo único, já que os representantes estarão no País exatamente com o intuito de encontrar alunos brasileiros. A entrevista pode acontecer individualmente ou em pequenos grupos.

Para aumentar as chances, é preciso caprichar no currículo, pois o evento é dedicado a quem está seriamente comprometido em cursar um MBA, já está se preparando para isso e quer captar dicas e conhecimentos para dar o passo final rumo ao objetivo. Não há requisitos para tentar a sorte, mas o processo é exigente, alerta a equipe ligada à organização do evento. Também não haverá sorteios de prêmios e bolsas. O que valerá é o potencial do estudante.

Os participantes terão quatro horas para circular entre os estandes montados no Hotel Renaissance pelas 8 instituições participantes. Entre elas, algumas se destacam, como a City University of London, da Inglaterra, e a IE Business School, da Espanha, recentemente ranqueada como uma das 12 melhores em MBA pela revista Financial Times.

No começo da feira,um painel com diretores de admissão vai aconselhar os candidatos sobre como mandar sua requisição de vaga. Mais tarde, um workshop ensinará como melhorar o currículo. Levar a cópia do documento pode ajudar na hora de descobrir o que está certo e errado e ir fazendo as correções ali mesmo.

Entre as 13h30 e as 16h50, é a vez de quem foi aprovado para um encontro com diretores e agendou sua entrevista.

Quem ainda está um passo atrás e querendo saber mais sobre as modalidades de cursos e universidades não ficará de fora. A submissão de um formulário completo não é obrigatória para a participação na feira ou qualquer item da programação, com exceção aos encontros com os representantes. A não seleção do portifólio também não exclui quem já se inscreveu de usufruir de todos os benefícios do evento.

O MBA Tour está em sua oitava edição no Brasil e em seu terceiro ano de MeetUP. Ao redor do mundo, acontece desde 1993 e dezenas de eventos são organizados anualmente por 30 países.

Veja a lista das universidades participantes:

City University London (Inglaterra)

Copenhagen Business School (Dinamarca)

IE Business School (Espanha)

Ivey Business School (Canadá)

McGill University (Canadá)

Queen’s University (Canadá)

The University of Tampa (Estados Unidos)

University of Miami (Estados Unidos)

SERVIÇO

MeetUp Networking

Sábado, 7 de março

Renaissance São Paulo Hotel

Alameda Santos, 2.233 – Jardins

Horário: das 13h às 17h

Inscrições pelo site do The MBA Tour (em inglês)

Grátis