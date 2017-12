Instituições que quiserem aderir ao Prouni devem se inscrever a partir de sexta-feira

Instituições de ensino superior que queiram aderir ao Prouni devem fazer a solicitação pelo sistema informatizado do programa, o Sisprouni, a partir de sexta-feira, 16. O período de adesão vai até às 23h59 do dia 5 de dezembro. As datas foram divulgadas na edição desta quarta-feira do Diário Oficial da União.

Além de informar o tipo de bolsas de estudo que pretendem oferecer (integral ou parcial), as instituições que tiverem mais de um local de oferta de cursos devem firmar um termo de adesão para cada um dos locais, abrangendo todos os cursos, habilitações e turnos. Cada entidade deve indicar também um coordenador e até cinco representantes para cumprir os requisitos do programa.

No segundo semestre de 2012 foram ofertadas 90.311 bolsas no país inteiro. O Sisprouni por ser acessado através do site http://prouniportal.mec.gov.br.