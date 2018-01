Instituições de ensino superior já podem aderir ao ProUni

As instituições de ensino superior interessadas em aderir ao Programa Universidade para Todos (ProUni) têm desta segunda-feira, 30, até as 23h59 do dia 11 de dezembro para emitir o termo de adesão referente ao primeiro semestre de 2010. As adesões devem ser feitas exclusivamente por meio do Sistema do ProUni (Sisprouni), disponível no site do programa (www.portal.mec.gov.br/prouni), e sua validade estará condicionada à assinatura digital. Veja também: MEC vai cancelar 1,7 mil bolsas do ProUni No caso das universidades que tenham mais de um local de oferta de cursos, deverá ser firmado um termo de adesão para cada um deles, abrangendo todos os cursos, habilitações e turnos. As instituições de ensino superior que já tenham aderido ao programa deverão emitir termo de adesão para os locais de oferta de cursos criados após sua adesão inicial ao programa. O ProUni oferece bolsas de estudo integrais e parciais, de 50%, em cursos de instituições privadas.