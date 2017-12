Instituições de ensino devem inscrever estudantes no Enade até dia 17 de agosto

Estadão.edu, com informações do MEC,

Dirigentes de instituições de ensino superior deverão inscrever até 17 de agosto os alunos que farão o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) em 2012. O exame, que contará com 40 questões, entre formação geral e específica, será aplicado no dia 25 de novembro, às 13 horas, horário oficial de Brasília.

Em 2012, a previsão é de que até 500 mil estudantes se inscrevam. Devem prestar o exame estudantes de cursos nas áreas de administração, ciências contábeis, ciências econômicas, comunicação social, design, direito, psicologia, relações internacionais, secretário executivo e turismo. Além das habilitações em tecnologia das áreas de gestão comercial, gestão de recursos humanos, gestão financeira, logística, marketing e processos gerenciais.

Estarão dispensados do Enade aqueles que colarem grau até 31 de agosto ou que estejam matriculados ou cursando disciplinas em instituição estrangeira, bem como os ingressantes deste ano.

Inscrições. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) é o responsável pela aplicação da prova e pelo sistema de inscrições. A diretora de avaliação da educação superior do Inep, Cláudia Griboski, destaca a importância do acompanhamento, tanto pela instituição quanto pelo estudante, do calendário de atividades relacionadas à aplicação do exame.

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Desde 2011 o estudante passou a participar do processo e pode acompanhar sua inscrição. O estudante inscrito também deve acessar no período de 26 de outubro a 25 de novembro o questionário do estudante e preenchê-lo, para ter acesso ao local de prova”, explica.

Após o período de inscrições, a lista dos alunos que farão o exame ficará disponível para consulta pública entre os dias 21 e 31 de agosto. Qualquer solicitação de inclusão ou retificação deve ser efetuada pelo inscrito à instituição de ensino.

Em março deste ano, o Ministério da Educação publicou portaria que normatizou a obrigatoriedade de inscrição para os ingressantes em 2012 e para os estudantes com expectativa de conclusão até agosto de 2013, assim como aqueles que tiverem concluído, até o término das inscrições, mais de 80% da carga horária mínima do currículo do curso da instituição de educação superior.

De acordo com o Ministério da Educação, os resultados da avaliação são utilizados em atividades de regulação do ensino superior, como a elaboração de conceitos e indicadores de qualidade de instituições de ensino e de seus respectivos cursos.