Instituições de ensino devem inscrever alunos no Enade até esta sexta

Termina nesta sexta-feira, 16, o prazo para a inscrição no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) de 2013. As instituições de educação superior devem inscrever os alunos pela internet. As provas estão marcadas para 24 de novembro.

O Enade tem o objetivo de medir o rendimento dos alunos dos cursos de graduação quanto aos conteúdos programáticos, às suas habilidades e competências. O exame é usado para compor o Conceito Preliminar de Curso, que mede a qualidade dos cursos em uma escala de 1 a 5. Os resultados 1 e 2 são considerados insatisfatórios, o 3, razoável, e o 4 e 5, bons. A avaliação é feita a cada três anos.

Nesta edição do Enade será avaliado o desempenho dos estudantes de bacharelado em agronomia, biomedicina, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social e zootecnia. O exame também avaliará os cursos de tecnólogo em agronegócio, gestão hospitalar, gestão ambiental e radiologia.

Devem fazer o exame os concluintes dos cursos de bacharelado que tenham expectativa de conclusão do curso até julho de 2014, os estudantes de bacharelado que tiverem concluído mais de 80% da carga horária mínima do currículo do curso até o fim do período de inscrição, os estudantes de cursos superiores de tecnologia com expectativa de conclusão até dezembro de 2013 e os estudantes de cursos superiores de tecnologia que tiverem concluído mais de 75% da carga horária mínima do currículo até o fim do período de inscrição.