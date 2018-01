Insper: Formação 2 em 1

Para o vestibular de meio de ano, o Insper oferece dois cursos de graduação - Administração e Economia -, com foco na formação analítica. O estudante em dúvida sobre qual das duas áreas seguir tem menos motivos para se preocupar. No instituto, é possível, desde 2010, obter a dupla titulação. Com um ano a mais de estudo, o aluno sai com dois canudos.

Esses cursos do Insper, com duração de quatro anos, já são bem integrados desde o início. Os primeiros três semestres são os mesmos para Economia e Administração. “A escola acredita que tanto uma formação quanto a outra se beneficiam da base conceitual comum”, explica a diretora da graduação do Insper, Carolina da Costa.

Para ela, o benefício da dupla graduação é o tempo maior na faculdade. “Como a escola tem diversas oportunidades para o aluno desenvolver projetos e empreender, muitos deles querem ficar um pouco mais na faculdade para ter uma experiência mais completa.” O tempo maior na escola também pode ser precioso para que o estudante descubra em que pretende atuar e até se envolva em outras atividades, como o movimento estudantil.

Para o aluno da Administração que faz Economia, o ganho é de conhecimentos na parte analítica e de história. Já o economista que se aventura em Administração pode ter experiência na resolução de problemas reais de uma empresa por meio de um dos programas do curso. “É uma forma de o aluno tirar o máximo da escola. Hoje o mercado não quer saber só qual é a sua faculdade. Ele quer que você conte o que fez de diferente”, defende Carolina.

Conhecimento adicional

“Comecei fazendo Administração e, quando terminei, quis completar o conhecimento que tinha adquirido com Economia, especialmente macroeconomia e variação cambial. As empresas usam muito isso para o planejamento estratégico. Por isso escolhi fazer a dupla titulação. Ao longo da graduação, desenvolvi um interesse por marketing e pretendo seguir nessa área. Todo conhecimento adicional ajuda a tomar decisões mais assertivas. Consegui amadurecer mais antes de dar um rumo definitivo à carreira.” (Guilherme de Vitto, aluno de dupla titulação)

SERVIÇO

INSCRIÇÃO: até 26/5 e até 19/6 (via Enem) TOTAL DE VAGAS: 225 DATA DA PROVA: 14/6 DIVULGAÇÃO DO RESULTADO: 24/6 MENSALIDADE: R$ 3.550 SITE: www.insper.edu.br