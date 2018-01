Insper abre inscrições para vestibular de meio de ano

O Instituto de Ensino e Pesquisa de São Paulo, o Insper, está com inscrições abertas para o Vestibular de 2013, do meio do ano. As inscrições vão até 26 de maio, e devem ser feitas exclusivamente pela internet (www.insper.edu.br). O valor da taxa é de R$ 180. Para o segundo semestre, o Insper abriu 150 vagas para o curso de Administração e 75 para Ciências Econômicas.

As provas serão aplicadas em São Paulo, no dia 16 de junho, em duas etapas: das 8h às 12h, os candidatos devem elaborar duas redações e responder a 30 questões objetivas de língua portuguesa. À tarde, das 14h às 17h, eles devem responder a mais 35 perguntas objetivas de análise quantitativa e lógica. A lista de aprovados sairá a partir de 2 de julho, e as datas de matrícula serão divulgadas em breve no site da Instituição.

Para aqueles que querem prestar o vestibular, mas que necessitam de auxílio financeiro, o Insper oferece um programa de Bolsas de Estudo. Há também a possibilidade de financiamento utilizando o Crédito Universitário, oferecido pelo Banco Bradesco, que permite financiar semestralmente o curso de graduação com taxa de juros de 1,2% ao mês.